Накануне 8 марта для тулячек спел Сосо Павлиашвили

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В зале присутствовали женщины, работающие в сфере образования, культуры, промышленности, медицины, сотрудницы правоохранительных органов, жёны участников СВО и участницы волонтерских объединений.

От имени губернатора Алексея Дюмина с наступающим праздником тулячек поздравил его первый заместитель Дмитрий Миляев. Он процитировал слова Владимира Маяковского: «Женщина – это душа и сердце, которые наполняют мир красотой и добротой» и добавил, что 8 Марта – замечательная возможность ещё раз обратиться к женщинам со словами любви и благодарности.

– Это ещё один повод сказать, как бесконечно дорого нам всё, что вы делаете для нас. Как мы любим вас и ценим. Понимаем, насколько нелегко вам приходится. Ведь на ваши хрупкие плечи ложится большой груз – это не только семья и работа, но и большая общественная нагрузка. Большинство волонтёров у нас – именно женщины. В это непростое время, когда решается судьба России, для наших защитников очень важна вера в них, в нашу Победу, – сказал Дмитрий Миляев.

Он поблагодарил жён и матерей участников СВО, всех женщин за терпение, волонтерскую деятельность и искреннюю поддержку, которую они оказывают российским военнослужащим.

– Дорогие женщины! Спасибо вам всем за безграничную любовь и заботу, умение сопереживать, а в случае беды – отзываться всем сердцем. Здоровья вам, счастья, радости и любви! – пожелал Дмитрий Вячеславович.

Сюрпризом и музыкальным подарком для прекрасных дам стало выступление известного певца Сосо Павлиашвили.