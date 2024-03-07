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Минобороны: силы ПВО сбили за ночь шесть БПЛА самолетного типа

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь шесть БПЛА самолетного типа

Жители Тульской области сообщают, что слышали взрывы в Киреевском районе.

В течение ночи 7 марта были пресечены попытки совершения атак c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Минобороны: 

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей.

Как ранее сообщал Myslo со ссылкой на Министерство региональной безопасности, жертв и разрушений нет.

Наши подписчики рассказывают, что слышали ночью взрывы в Киреевском районе Тульской области.

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