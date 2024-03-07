Минобороны: силы ПВО сбили за ночь шесть БПЛА самолетного типа

Жители Тульской области сообщают, что слышали взрывы в Киреевском районе.

В течение ночи 7 марта были пресечены попытки совершения атак c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Минобороны:

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей.

Как ранее сообщал Myslo со ссылкой на Министерство региональной безопасности, жертв и разрушений нет.

Наши подписчики рассказывают, что слышали ночью взрывы в Киреевском районе Тульской области.