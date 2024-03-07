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В Туле инспекторы ГИБДД дарили цветы женщинам за рулем
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле инспекторы ГИБДД дарили цветы женщинам за рулем

В областной столице прошла милая акция.

Накануне Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции провели традиционную акцию «Цветы для автоледи». На дорогах Тулы автоинспекторы дарили женщинам тюльпаны и «Знаки внимания», на которых были написаны пожелания безопасных дорог, счастливого пути и весеннего настроения.

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Поздравляя представительниц прекрасного пола, полицейские напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, вручили тематические буклеты и записные книжки водителей, изготовленные в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «БКД».

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Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, для многих автоледи причина остановки оказалась приятным сюрпризом и поводом для улыбок.

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