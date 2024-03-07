В Туле инспекторы ГИБДД дарили цветы женщинам за рулем

Фото УГИБДД по Тульской области.

Накануне Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции провели традиционную акцию «Цветы для автоледи». На дорогах Тулы автоинспекторы дарили женщинам тюльпаны и «Знаки внимания», на которых были написаны пожелания безопасных дорог, счастливого пути и весеннего настроения.

Поздравляя представительниц прекрасного пола, полицейские напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, вручили тематические буклеты и записные книжки водителей, изготовленные в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «БКД».

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, для многих автоледи причина остановки оказалась приятным сюрпризом и поводом для улыбок.