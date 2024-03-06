В Туле прошла тренировка перед началом досрочного ЕГЭ

Фото министерства образования Тульской области.

Выпускники попробовали выполнить экзаменационную работу по биологии, английскому языку или информатике.

5 марта прошло Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом досрочного ЕГЭ. В Тульской области участие в тренировке приняли 48 специалистов, 2 пункта проведения экзаменов в центрах образования № 21 и № 15. Об этом сообщает министерство образования региона.

В ходе мероприятия протестировали работу системы видеонаблюдения на ЕГЭ, специалисты ППЭ проверили работу оборудования, используемого для получения экзаменационных материалов, печати и сканирования экзаменационных работ в штабе и аудиториях.

Также в тренировке приняли участие выпускники, которые попробовали выполнить экзаменационную работу по биологии, английскому языку или информатике.

Напомним, досрочный период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной — с 23 мая по 1 июля.