  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле прошла тренировка перед началом досрочного ЕГЭ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле прошла тренировка перед началом досрочного ЕГЭ
Фото министерства образования Тульской области.

В Туле прошла тренировка перед началом досрочного ЕГЭ

Выпускники попробовали выполнить экзаменационную работу по биологии, английскому языку или информатике.

5 марта прошло Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом досрочного ЕГЭ. В Тульской области участие в тренировке приняли 48 специалистов, 2 пункта проведения экзаменов в центрах образования № 21 и № 15. Об этом сообщает министерство образования региона.

В ходе мероприятия протестировали работу системы видеонаблюдения на ЕГЭ, специалисты ППЭ проверили работу оборудования, используемого для получения экзаменационных материалов, печати и сканирования экзаменационных работ в штабе и аудиториях.

Также в тренировке приняли участие выпускники, которые попробовали выполнить экзаменационную работу по биологии, английскому языку или информатике.

Напомним, досрочный период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной — с 23 мая по 1 июля.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ЕГЭдосрочный период ЕГЭ
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

АО «Россельхозбанк» реализует земли промышленности в Туле в селе Осиновая Гора
АО «Россельхозбанк» реализует земли промышленности в Туле в селе Осиновая Гора
«Арсенал» приглашает мальчишек и девчонок на просмотр в академию
«Арсенал» приглашает мальчишек и девчонок на просмотр в академию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.