«Арсенал» приглашает мальчишек и девчонок на просмотр в академию

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Рассказываем, где и как записаться.

Тульский «Арсенал» приглашает мальчиков и девочек на просмотр в академию. Записаться можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по телефонам: 8 (4872) 52 52 87, 8 961 262-29-46.

23 марта в 10.00 состоится просмотр юношей 2007, 2008, 2009, 2010 г. р.

Начало регистрации в 9.30.

В этот же день в 12.00 просмотр юношей 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. р. и девушек 2009–2015 гг. р. Начало регистрации в 11.30.

Регистрация будет проходить в здании академии «Арсенал» — Тула, пр. Ленина, 87/10.

При себе иметь: спортивную форму и обувь по погоде, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, свидетельство о рождении или паспорт. Без медицинской справки в допуске к просмотру будет отказано.

В пресс-службе ПФК «Арсенал» уточнили, что занятия в академии бесплатные, экипировка предоставляется.