В Тульскую область приедут иностранные участники фестиваля молодежи

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Иностранным участникам Всемирного фестиваля молодежи презентовали программу посещения Тульской области. Им вручили пряники и персональные открытки-приглашения в регион.

12 марта после завершения основной программы фестиваля в Тульскую область приедут 70 иностранцев. Для них регион подготовил маршрут «Дорога памяти». Участники делегации посетят Музей обороны, встретятся с героями СВО, а также заложат «капсулу времени» для будущих поколений. Гости не только познакомятся с историей города-героя Тулы, посетят культурные мероприятия и промышленные предприятия, но и смогут попробовать свои силы в приготовлении русских традиционных блюд. На мастер-классах иностранные участники научатся готовить пельмени и тульские пряники, а также создадут пряничный арт-объект, посвященный фестивалю. А в рамках спортивной программы — сыграют в хоккей в валенках и в русскую лапту.