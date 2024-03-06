Почта России изменит график работы из-за праздничных выходных

Фото: Почта России.

8 марта станет выходным для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.