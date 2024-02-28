Тульская делегация отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

Фото Алексея Давлетшина.

Делегация Тульской области из 117 человек отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин.

В состав делегации вошли молодые ученые, предприниматели, преподаватели, блогеры, журналисты, экологи, представители молодежных общественных объединений и НКО, а также представители актива Движения Первых.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи стартует 1 марта на федеральной территории «Сириус». Здесь соберутся 20 тысяч молодых людей — лидеры в сферах науки, бизнеса, экономики, образования, спорта. Из них 10 тысяч человек — участники из 180 стран мира.