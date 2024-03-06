В Тульской области более 3,2 млн кв. м земли подойдет для строительства жилья

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Управление Росреестра по Тульской области совместно с региональным Филиалом ППК «Роскадастр» и органами власти выявили участки и территории, пригодные для строительства, площадью около 3 212 796 кв. м.

— В Тульской области в настоящее время для реализации проекта «Земля для стройки» выявлено в целях жилищного строительства 671 земельный участок общей площадью около 900 га, вовлечено 70 земельных участков общей площадью более 30 га, –прокомментировала руководитель Филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области Светлана Васюнина.

— Вся актуальная информация о земельных участках, предназначенных для строительства, размещена на сервисе «Земля для стройки» на Публичной кадастровой карте», — рассказала руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова. — Достаточно перейти на сайт и выбрать в меню «Земля для стройки». Далее можно выбрать участок и посмотреть его характеристики: расположение участка и площадь.

Любое заинтересованное лицо может подать обращение и отправить форму для предоставления земельного участка и реализации на нем своего проекта: строительство индивидуального дома, возведение многоквартирного дома. Подать документы для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности, а также получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости можно в филиале, обратившись в него любым способом.

В настоящий момент поданные на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав заявления в рамках выездного приема, осуществляемого филиалом ППК «Роскадастр» по Тульской области, рассматриваются в течение одного рабочего дня.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 939 860-01-44.