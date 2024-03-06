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Туляков приглашают пересчитать белок в Центральном парке
Фото Алексея Пирязева.

Туляков приглашают пересчитать белок в Центральном парке

Участники мероприятия разделятся на группы, каждая из которых пройдет по определенному маршруту.

В Туле пройдет акция «День городской белки». Биологи, экологи, школьники и студенты, преподаватели, натуралисты выйдут на маршруты, чтобы оценить количество белок в городе. Об этом сообщается в группе соцсети ВКонтакте «Записки биологов Тульской области».

Всех желающих приглашают присоединиться к акции. Участники разделятся на группы, каждая из которых пройдет по определенному маршруту. Прогулка займет около часа. 

Акция состоится 13 марта. Начало в 8.45, место встречи — у здания экзотариума в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

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сегодня, в 13:01 0
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