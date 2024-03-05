Туляки: в этом году снег убирают хуже и дольше

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С ноября от жителей области поступило более 40 тысяч жалоб. Люди сообщают, что выпавший снег с улиц не убирают по две недели.

4 марта на оперативном совещании у губернатора обсудили вопросы, посвященные уборке снега в регионе. Алексей Дюмин отметил, что прошедшей зимой выпало много снега и во многих случаях реагирование было недостаточно оперативным и качественным.

Заместитель директора Ситуационного центра губернатора Нина Толкачева доложила, что больше всего жалоб было на несвоевременную расчистку дорог и парковок, выездов из придомовых территорий, подъездных путей к школам, детсадам и больницам.

Жители отмечают, что в сравнении с прошлой зимой убирать снег стали хуже и менее оперативно.

В пределах территории школ и больниц снег убирают, но подъезды к ним остаются труднодоступными. То же — с дворами: сами придомовые территории чистят, а выезды из дворов и межквартальные проезды не очищены. Это бесхозные территории, куда часто просто сгребают снег.

Качество работы по уборке снега специалисты СЦ проанализировали с помощью систем обратной связи.

Анализ выявил, что в муниципалитетах на поступившие от граждан сигналы реагировали с разной скоростью. Так, в Богородицком и Ясногорском районах снег убирали оперативно. А вот в Белевском, Воловском, Арсеньевом, Дубенском, Куркинском и Каменском, хотя сообщений по уборке снега поступило немного, сроки реагирования на них порой превышали 4 дня.

В Киреевском, Белевском, Чернском, Кимовском районах, а также в Туле и Алексине были случаи предоставления отчетов о проведенной уборке снега, которые в итоге жители не подтверждали.

Нина Толкачева предложила устанавливать временные знаки, предупреждающие о планируемой уборке снега вдоль проезжих частей.

А также организовать информирование жителей о планируемой очистке дорог, чтобы автовладельцы могли вовремя переставить личный транспорт.

Губернатор поддержал эти предложения, но отметил, что к решению вопроса необходимо подойти системно. Он поручил главам администраций проанализировать замечания жителей и на будущее скорректировать работу по расчистке дорог и уборке снега.

Также Алексей Дюмин дал своему первому заместителю Дмитрию Миляеву и своему заместителю Сергею Егорову ряд поручений: