«Музейное лето»: какие фестивали пройдут в Тульской области в 2024 году

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

4 марта на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили развитие музейных проектов, в частности подготовку к «Музейному лету в Туле — 2024».

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что в рамках «Музейной зимы в Туле» музеи региона посетили порядка 500 тыс. человек, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года. Традиционно среди лидеров в областном центре — музей оружия, Тульский кремль, музей «Тульские самовары». В три раза выросла посещаемость Тепло-Огаревского художественно-краеведческого музея.

Алексей Дюмин напомнил, что в День Тульской области на выставке-форуме «Россия» был дан старт масштабному проекту «Музейное лето в Туле — 2024».

По словам Татьяны Рыбкиной, уже началась активная подготовка к проекту. В этом году флагманской программой станет масштабная выставка в Фонде искусств с участием ведущих музеев России. Из 11 крупнейших федеральных музеев России отобрано порядка 250 экспонатов, связанных с Тульской областью. Аналогов такой выставки в России нет.

Также в рамках проекта совместно с Министерством обороны РФ будут организованы Дни армейской культуры в Тульской области: в музеях пройдут выставки, концерты и спектакли с участием ведущих федеральных коллективов.

Запланированы такие мероприятия: театральный фестиваль «Толстой», фестиваль «Кремлевские сезоны», фестиваль «Пятницкая башня», военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», День пряника, фестивали в малых городах.