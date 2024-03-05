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Пешеходный переход «в никуда»: тульские коммунальщики пообещали убрать сугроб с тротуара
Фото читателя.

Пешеходный переход «в никуда»: тульские коммунальщики пообещали убрать сугроб с тротуара

Работы планируют выполнить сегодня, 5 марта.

В администрации города прокомментировали нашу публикацию «В Туле обнаружен пешеходный переход „в никуда“». Напомним, ранее в редакцию Myslo пожаловался читатель, что у дома № 137 по ул. Ф. Энгельса сугробы заблокировали движение пешеходов.

— Перекрывший пешеходный переход у д. 137 на ул. Фридриха Энгельса снег упал с крыши д. 137, за который ответственна УК «Южная».

АО «Спецавтохозяйство» сообщает, что днём 5 марта планируется убрать снежный сугроб. Выполнение работ находится на контроле главного управления по Центральному территориальному округу г. Тулы, — сообщили в городской администрации.

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