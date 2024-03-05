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Не изготовил техпланы объектов недвижимости: в Туле УФАС внес подрядчика в реестр недобросовестных
Изображение от freepik.

Не изготовил техпланы объектов недвижимости: в Туле УФАС внес подрядчика в реестр недобросовестных

Поставщик сорвал контракт.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Тулы обратился в УФАС с просьбой внести ООО «Северо-Западный центр геодезии и картографии» из Санкт-Петербурга в реестр недобросовестных поставщиков. Сообщается, что за 160 533 рубля подрядчик должен был изготовить технические планы 65 объектов недвижимого имущества в областной столице с последующим внесением изменений в государственный кадастровый учет.

По данным УФАС по Тульской области, исполнитель не изготовил технические планы ни по одному из объектов, при этом не имея какой-либо объективной причины невозможности соблюдения условий контракта.

Рассмотрев дело, комиссия включила сведения об обществе с ограниченной ответственностью в реестр недобросовестных.

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