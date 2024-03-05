Туляков приглашают на ярмарку трудоустройства

6 марта с 14.00 до 16.00 в Туле в здании Кадрового центра «Работа России» пройдет ярмарка трудоустройства. На одной площадке девять работодателей из социально-реабилитационной сферы предложат более 100 вакансий для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.
В ярмарке примут участие:
- Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области;
- Управление социальной защиты населения Тульской области;
- Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области;
- Комплексный центр социального обслуживания населения № 1;
- Тульский областной центр реабилитации инвалидов;
- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1;
- Семейный МФЦ «Мой семейный центр»;
- Тульский психоневрологический интернат;
- Центр занятости населения Тульской области.
В числе вакансий:
- водитель автомобиля,
- ведущий специалист,
- эксперт отдела статистики рыночных услуг,
- юрисконсульт,
- бухгалтер,
- специалист по социальной работе,
- инструктор по лечебной физкультуре,
- логопед,
- педагог-организатор,
- учитель-дефектолог,
- медицинская сестра по массажу и др.
Адрес: ул. Демонстрации, 34 (второй этаж).