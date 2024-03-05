Андрей Турчак: Первичные отделения «Единой России» должны включиться в реализацию Послания Президента

В Туле состоялся форум первичных отделений «Единой России», который посетил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он отметил, что «Единая Россия», как партия Президента, обеспечит законодательную реализацию Послания Владимира Путина. По каждому поручению в народную программу партии внесут изменения.

По словам Андрея Турчака, ключевой целью была и остаётся Победа в СВО. «Единая Россия» делает всё, чтобы её приблизить.

– Партия собрала и отправила в новые регионы более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Более чем на 12 миллиардов рублей мы закупили техники и спецсредств для наших бойцов, и продолжаем эту работу, – сообщил Андрей Турчак.

Параллельно идёт законотворческая работа по линии президентской рабочей группы по вопросам СВО. За прошедший год она добилась принятия более 100 федеральных законов.

– В Послании Президент совершенно справедливо говорил о рождении новой элиты, об участниках СВО. Людях, которые на деле доказали свою любовь к Родине. Президент сказал, что именно они должны выходить сейчас на ведущие позиции во власти, в системе образования, госкомпаниях, бизнесе. «Единая» Россия ещё в прошлом году начала активно вовлекать ветеранов СВО в политику и государственное управление. Эту работу надо продолжать, – отметил он.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что скоро стартует процедура предварительного голосования «Единой России».

– В Тульской области в этом году выборы в заксобрание и гордуму. Также будет замещаться 110 мандатов в рамках выборов в органы местного самоуправления. Задача реготделения и первичных отделений – обеспечить участие ветеранов СВО и в предварительном голосовании, и в ЕДГ-2024.

Большой блок Послания был посвящён поддержке семей с детьми.

–Владимир Владимирович Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Семья», куда войдут как новые, так и уже зарекомендовавшие себя меры социальной поддержки. Будет продлена льготная семейная ипотека, маткапитал, ипотечные выплаты в размере 450 тысяч рублей, увеличен налоговый вычет на детей, а регионам с низкой рождаемостью выделят дополнительные финансовые средства. «Единая Россия» должна не только законодательно обеспечить эти решения на федеральном и региональном уровнях, но и отслеживать практику на местах, чтобы положенные меры поддержки были доведены до каждой конкретной семьи. Это, в том числе, и задача первичного звена партии, – сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что также необходимо продолжать адресную поддержку семей участников СВО, многодетных и малоимущих семей.

–Вы должны знать каждую семью, чутко реагировать на их запросы и потребности. Где-то надо поставить пандус, починить забор, помочь с оформлением документов для получения льгот, зачислением в детский сад, более удобную школу по соседству. Уверен, ни одна социальная служба без вашего соучастия с этой задачей не справится, – обратился к представителям первичек Андрей Турчак.

Помимо этого, Президент поставил задачу по развитию инфраструктуры, напомнил он.

– Будут расширены программы строительства дорог, благоустройства дворов и общественных пространств, капитального ремонта школ, детских садов, колледжей, общежитий вузов, модернизации первичного звена здравоохранения, почтовых отделений, коммунальной инфраструктуры, обновления парка школьных автобусов. Мы ждём от вас сопровождение каждого такого объекта - от сбора вместе с жителями предложений по ремонту или строительству того или иного объекта до ввода его в эксплуатацию. Отдельное внимание прошу уделить президентской программе социальной газификации, которую «Единая Россия» реализует вместе с компанией «Газпром», – сказал секретарь Генсовета партии.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что региональное отделение партии «Единая Россия» на протяжении многих лет остаётся надёжным партнёром Правительства Тульской области в реализации социально значимых инициатив.

– Сегодня, в условиях специальной военной операции, это сотрудничество имеет особую важность. В своем Послании Владимир Владимирович Путин призвал власть и общество делать всё возможное для поддержки участников спецоперации и их близких. Тульская область ведёт такую работу с самого начала СВО. Люди собирают и отправляют на передовую посылки, дополнительную экипировку и оборудование для бойцов. Шьют одежду, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и многое другое. В этой масштабной работе ценна поддержка «Единой России»: волонтёров партии, её членов и сторонников – от регионального отделения до первичного. Спасибо каждому, кто вносит свой вклад в Победу! – сказал Алексей Дюмин.

Он напомнил, что в Тульской области действует 59 мер поддержки военнослужащих и их семей. Увеличена единовременная выплата для контрактников. Семьи бойцов получают различные выплаты и льготы.

С октября 2022 года совместно с «Единой Россией» и социальными партнёрами правительство региона проводит акцию «Дисконтная карта «Zабота». Скидки на товары и услуги предоставляют более 1000 организаций.

– Перечень мер поддержки постоянно расширяется. И мы сделаем всё, чтобы ветераны СВО смогли пройти обучение по кадровой программе «Время героев», которую объявил Владимир Путин, – подчеркнул губернатор.

Обозначая вектор развития страны, президент в своём Послании также подчеркнул важность проектов благоустройства, которые реализуются с участием жителей.

– Правительство Тульской области уделяет серьёзное внимание проектам благоустройства и привлекает к этой работе все доступные ресурсы и источники финансирования. Рассчитываю, что «Единая Россия» со своей стороны также будет наращивать поддержку таких проектов, – отметил Алексей Дюмин.

По словам секретаря Тульского реготделения «Единой России» Николая Воробьёва, поддержка контрактников, мобилизованных, добровольцев и членов их семей стала приоритетом в работе партии. Решаются вопросы оснащения воинских подразделений, оказания адресной помощи ветеранам боевых действий и инвалидам, членам семей участников специальной военной операции.

– В этой масштабной работе важна роль первичных отделений. Каждый готов помочь, чем может. Спасибо женсоветам, клубам по интересам, мастерицам и общественникам, волонтёрам, – поблагодарил Николай Воробьёв.

Он также отметил, что из Тульской области передали более 900 тонн помощи жителям новых регионов и фронту.

По предложению Председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года. В этом году в партии уделят особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе Высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система их мотивации и «кадрового роста».

Ежегодно партия проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку творческих объединений и многое другое.