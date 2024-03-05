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К паводку готовы: в Туле спасатели провели учения на Упе

К паводку готовы: в Туле спасатели провели учения на Упе

5 марта на Пролетарской набережной состоялись учения по отработке действий городской поисково-спасательной службы в условиях паводка.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского командно-штабного учения МЧС России. Глава администрации Тулы Илья Беспалов проверил готовность городских спасателей к работе в период весеннего половодья. 

По легенде учений, в городскую ЕДДС поступила информация о прорыве плотины водохранилища и подтоплении населенного пункта. Для эвакуации жителей и оказания первой помощи пострадавшим поисково-спасательная служба организовала лодочную и канатную переправы через реку. 

Илья Беспалов

— Сегодня во время учений отработали несколько вариантов оказания помощи попавшим в беду и эвакуацию людей. Спасатели центра гражданской защиты совместно с ГУ МЧС России по Тульской области показали высокий уровень подготовки, — отметил глава администрации Тулы.

Илья Беспалов рассказал, что комплексная подготовка к паводку началась еще зимой для поддержания работоспособности систем жизнеобеспечения в период весеннего половодья. 

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— Мы заранее готовим силы и средства, материальные ресурсы для того, чтобы можно было быстро развернуть помощь населению в случае необходимости во время паводка, — уточнил глава администрации города.

Сейчас завершается расчистка русел рек от упавших деревьев и мусора. Работу ведет городской Центр гражданской защиты и спасательных работ.

— В Туле обследованы все 32 гидротехнических сооружения. При подготовке к паводку обязательно учитывается опыт предыдущих лет, обследуются участки возможного подтопления. В каждом терокруге организованы дежурства с периодическим объездом таких участков. С населением проводится разъяснительная работа. В период прохождения паводковых вод все службы будут корректировать действия в соответствии с данными Гидрометцентра, продолжится круглосуточный мониторинг уровня воды в реках и водоемах, а также состояния ливневой канализации, — пояснил сити-менеджер.

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Илья Беспалов добавил, что в случае если тот или иной населенный пункт в результате паводка лишится транспортного сообщения, жителям будет организован подвоз продуктов и медикаментов, а при необходимости произведена эвакуация.

Предполагается, что в этом году паводок будет сильным, пик его придется на конец марта. Более точный прогноз Гидрометцентр предоставит в конце этой недели. 

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сегодня, в 17:49 −2
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