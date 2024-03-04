  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Коммунильщики почистили крышу дома на ул. Мезенцева после публикации народного журналиста Myslo - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Коммунильщики почистили крышу дома на ул. Мезенцева после публикации народного журналиста Myslo
Фото из архива Myslo

Коммунильщики почистили крышу дома на ул. Мезенцева после публикации народного журналиста Myslo

Специалисты управления административно-технического надзора выдали управляющей компании предписание о проведении необходимых работ.

В воскресенье, 3 марта, под тяжестью снега рухнуло ограждение, установленное на крыше дома № 40 по ул. Мезенцева. Об этом пользователь Myslo alleksanddr сообщил в блоге «Народный журналист»:

«На соседнем доме  № 38 такие же горы снега на крыше, прямо над подъездами. Куда смотрит управляющая компания?!»

На публикацию отреагировали сотрудники городского управления по административно-техническому надзору. По их данным, управляющая компания, обслуживающая дом № 40 по ул. Мезенцева, расчистила крышу от снега и демонтировала поврежденное ограждение. Организации выдано предписание о необходимости его восстановления.

Предписание на проведение работ по очистке кровли от снега и сосулек выписали и управляющей компании, обслуживающей дом № 38.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 18:35 0
Другие статьи по темам
Событие
народный журналистрасчистка крышиснегсосулькиуправляющая компанияадминистрация Тулы
Место
Тулаулица Мезенцева

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как будет развиваться Тульская область после Послания Президента Федеральному Собранию
Как будет развиваться Тульская область после Послания Президента Федеральному Собранию
«Сохраняйте спокойствие!»: 6 марта в Тульской области проверят систему оповещения
«Сохраняйте спокойствие!»: 6 марта в Тульской области проверят систему оповещения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.