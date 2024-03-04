Коммунильщики почистили крышу дома на ул. Мезенцева после публикации народного журналиста Myslo

Фото из архива Myslo

В воскресенье, 3 марта, под тяжестью снега рухнуло ограждение, установленное на крыше дома № 40 по ул. Мезенцева. Об этом пользователь Myslo alleksanddr сообщил в блоге «Народный журналист»:

«На соседнем доме № 38 такие же горы снега на крыше, прямо над подъездами. Куда смотрит управляющая компания?!»

На публикацию отреагировали сотрудники городского управления по административно-техническому надзору. По их данным, управляющая компания, обслуживающая дом № 40 по ул. Мезенцева, расчистила крышу от снега и демонтировала поврежденное ограждение. Организации выдано предписание о необходимости его восстановления.

Предписание на проведение работ по очистке кровли от снега и сосулек выписали и управляющей компании, обслуживающей дом № 38.