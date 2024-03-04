Как будет развиваться Тульская область после Послания Президента Федеральному Собранию

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Одно из поручений Владимира Путина касается разработки и запуска новой программы расселения аварийного жилья. В Тульской области за 8 лет расселено более 300 тысяч кв. м. аварийного фонда, новое жилье получили почти 17 тысяч человек. Федеральную программу расселения регион завершил на 2 года раньше установленного срока.

Алексей Дюмин поручил Минстрою совместно с муниципальными образованиями актуализировать объемы аварийного жилья и подготовиться к формированию новой федеральной программы.

В Послании глава государства отметил, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры будет выделено 4,5 трлн рублей. Тульскому министерству ЖКХ предстоит подготовить проекты, прошедшие госэкспертизу, для подачи заявок на получение финансирования.

До 2030 года будет продлён конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Как и раньше, он будет проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подготовкой новых заявок займётся зампред правительства Тульской области Элеонора Шевченко.

– Президент объявил новые нацпроекты – «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры», «Экономика данных». По всем этим направлениям у нас есть хороший задел, успешные практики и наработки. Необходимо доработать Программу развития Тульской области с учетом целей и задач новых нацпроектов, – сказал Алексей Дюмин.

Также президент уделил внимание вопросам технологического и научного суверенитета, поставил задачу в ближайшие 6 лет увеличить объём инвестиций в ключевых отраслях. Губернатор отметил что, нужно постоянно активизировать и наращивать работу в этом направлениях.

Экономическому блоку совместно с минсельхозом предстоит подготовить предложения по развитию малого и среднего бизнеса.

– Еще один крайне важный момент в Послании касается развития муниципалитетов. Необходимо разработать планы их развития исходя из обозначенных президентом приоритетных задач и местных проблем, включая вопросы ЖКХ и благоустройства, состояния детских садов и школ, а также потребностей в создании спортплощадок, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Координировать эту работу будет председатель правительства региона Вячеслав Федорищев: ему поручено создать рабочую группу, совместно с муниципалитетами определить приоритеты и обсудить их с жителями.

По поручению президента начала работать новая кадровая программа для ветеранов СВО «Время героев». Проработку вопросов ее реализации в Тульской области возьмет на себя первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.

– Самая важная мысль в Послании Владимира Путина: главная цель и главный критерий оценки нашей работы – это удовлетворённость людей. Призываю всех неукоснительно придерживаться этого принципа, – подытожил губернатор.