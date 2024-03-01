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В Заречье заменят четыре проблемных участка магистрального водовода
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Заречье заменят четыре проблемных участка магистрального водовода

Это поможет повысить надежность водоснабжения зареченцев.

По концессионному соглашению, которое было заключено между АО «Тулагорводоканал», администрацией Тулы и правительством Тульской области, в этом году планируется строительство 25,1 км магистральных сетей водоснабжения от Обидимо-Упкинского водозабора. 

Стоимость проекта — 1,3 млрд рублей. 

Вместо изношенного железобетонного водовода уложат полиэтиленовые трубы диаметром 700 мм. Предстоит заменить 4 наиболее проблемных участка.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, данные меры помогут повысить надежность водоснабжения населения.

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Обидимо-Упкинский водозабор — один из крупнейших в Туле и снабжает водой все Заречье.

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