В Заречье заменят четыре проблемных участка магистрального водовода

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По концессионному соглашению, которое было заключено между АО «Тулагорводоканал», администрацией Тулы и правительством Тульской области, в этом году планируется строительство 25,1 км магистральных сетей водоснабжения от Обидимо-Упкинского водозабора.

Стоимость проекта — 1,3 млрд рублей.

Вместо изношенного железобетонного водовода уложат полиэтиленовые трубы диаметром 700 мм. Предстоит заменить 4 наиболее проблемных участка.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, данные меры помогут повысить надежность водоснабжения населения.

Обидимо-Упкинский водозабор — один из крупнейших в Туле и снабжает водой все Заречье.