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1 марта – День кошек. Собрали милые фото питомцев наших читателей

1 марта – День кошек. Собрали милые фото питомцев наших читателей

Сегодня не только первый день весны, но и праздник пушистиков!

Уже 20 лет подряд в России отмечают День кошек. Он учрежден сотрудниками Московского музея кошки и редакции издания «Кот и пес» в 2004 году. Они впервые организовали праздник, посвященный мурлыкам. 

В этот день в некоторых городах нашей страны проводятся выставки и соревнования кошек. Ну а Myslo попросил читателей в телеграм-канале рассказать о пушистиках. Они не прошли мимо и поделились милейшими историями о том, как встретили своих питомцев.

Анубис

Анубис.jpg

— Боится громких звуков и незнакомых людей. Очень ласковый. Когда прихожу с работы, просится на ручки. Появился три года назад. На даче прибилась кошка с котятами, все лето они прибегали покушать. Уже близились холода, остались два котенка. Решила не оставлять их замерзать, забрала обоих. Анубиса оставила себе, а девочку пристроила в хорошие руки, — рассказала читательница Алена Вербицкая.

Нюша и Соня

Нюша.jpg

— Домашнее прозвище Нюши — Королева. Очень ласковая, но сидеть на ручках считает выше своего достоинства. История появления простая. Я сказала, что хочу кошку. Бабушка увидела на рынке котенка, и ей очень понравились ее глаза. Королева с нами уже 13 с половиной лет живет. Любимое занятие — спать или осматривать свои владения, — пишет Лана Тих.

Соня.jpg

— Соню мама называет Электровеник. Ей всего два года. Кошечка активная, особенно ночью. Я работаю курьером, подобрала ее на улице, когда относила заказ клиенту. Любимое занятие Сонечки — играть с Нюшей.

Сёма

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— Он же Семён Семёныч, Матятя, Бандит. Помесь бульдога с носорогом. Живет с нами 6 месяцев. Очень активный ребенок, любит хорошо покушать и много играть. Когда у него плохое настроение, рвет и мечет все то, что попадет ему на пути. Обычно под раздачу попадает наш старший кот. А так бывает даже очень ласковым и нежным, — пишет Анастасия Морозова.

Честер

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— Ему три года. Всегда хотела рыжего кота, а тут крестники подобрали на улице приблудившегося котенка. Любит, когда его гладят и чешут, а на руках не посидит ни минуты. Любимая игра — догонялки, — пишет Юлия Подкопаева. 

Гриша

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— Гриша или Гриня — шотландских кровей. Ему шесть лет. Самый умный и ласковый котик. Кушает исключительно с нами, всегда ждет, когда мы садимся за стол. Тогда идет есть к своей миске. Еще он очень заботливый. Любит провожать сына спать, пока не заснет, будет лежать с ним в спальне, присматривать. А потом приходит к нам с мужем, ложится на свое место спать. По утрам, когда все уходят на работу и в школу, он до последнего сидит в коридоре с нами, провожает.

Зевс

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— Моя гордость. Мой Мейн-кун. Живет с нами 5 лет, — пишет Татьяна Копылова.

Маруся и Гелла

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— Маруся найдена около Захаровки на дороге. Гелла — кошка с кладбища, — пишет Светлана Семенова.

Миечка

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— Осенью 2023 года взяли с улицы двухмесячным котенком. Характер скверный, в обиду себя не даст, стоит чуть повысить голос — начинает бить лапками. Но в тот же момент очень ласковая, особенно если просит вкусняшки, — пишет Маргарита Проскурина.

Пиксель

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Бася

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— Бывший уличный котик, — рассказывает Наталья Карасева. 

Марсик

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Дорогие Myslовчане, будем рады, если вы поделитесь фотографиями и историями своих пушистых друзей.

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