Алексей Дюмин: «Благодаря новому нацпроекту удастся ускорить решение кадрового вопроса в регионе»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

— Именно людей труда глава нашего государства назвал истинной элитой страны. В своей речи Президент в очередной раз подчеркнул, что достижение технологического суверенитета — стратегическая необходимость. Заложил фундаменты новых национальных проектов, определил новые инструменты для повышения качества жизни наших граждан и создания дополнительных возможностей для их самореализации, — сказал Алексей Дюмин.

Он отметил, что по многим из этих направлений в регионе выстроена системная работа и уже достигнуты серьёзные результаты.

В прошлом году экономика региона выросла более чем на 4%. Отгружен рекордный объём промышленной продукции — более чем на 1,5 трлн рублей. По этому показателю Тульская область впервые вышла на 3-е место в ЦФО. Введено рекордное за десятки лет количество жилья. На 17% выросла средняя заработная плата по региону и на 14,9% — собственные доходы бюджета.

Алексей Дюмин обсудил с руководителями предприятий направления дальнейшего развития региональной промышленности. Губернатор также отметил, что благодаря новому нацпроекту «Кадры» удастся ускорить решение кадрового вопроса в регионе.