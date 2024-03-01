  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле врачи спасли жизнь пациенту с токсическим синдромом Лайелла - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле врачи спасли жизнь пациенту с токсическим синдромом Лайелла
Фото Тульской областной клинической больницы.

В Туле врачи спасли жизнь пациенту с токсическим синдромом Лайелла

У мужчины была острая тяжелая аллергическая реакция, характеризующаяся образованием пузырей практически на всей коже.

В пульмонологическое отделение Тульской областной клинической больницы в тяжелом состоянии поступил 28-летний пациент. У него был острый токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) с поражением глаз.

Синдром Лайелла — острая тяжелая, угрожающая жизни аллергическая реакция, характеризующаяся образованием пузырей практически на всей коже и всех слизистых оболочках, распадом наружного слоя кожи и его отслойкой в сочетании с выраженной интоксикацией и нарушением функции всех органов и систем.

Как сообщается на сайте больницы, с конца декабря 2023 года пациент получал лечение у терапевта в Алексинской РБ по поводу ОРВИ. Несмотря на лечение, состояние мужчины не улучшалось. Перед Новым годом у него появилась сыпь на теле. Терапевт заподозрил корь и отправил пациента в инфекционное отделение.

В этот же день сыпь усилилась и распространилась по телу, появились пузыри с прозрачным содержимым, болезненные при прикосновении, поражение глаз и слизистой оболочки рта, повышение температуры тела до 39 градусов. Мужчину с подозрением на синдром Лайелла перевели в реанимацию сначала алексинской больницы, а потом областной.

Врачи пульмонологического отделения и реаниматологи начали интенсивное лечение и борьбу за жизнь пациента. Через некоторое время его состояние улучшилось. В итоге алексинца выписали. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:18 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аллергиясиндром Лайелла
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В апреле в Тульской области будут действовать ограничения для большегрузов
В апреле в Тульской области будут действовать ограничения для большегрузов
В Узловой рухнула автовышка с рабочими. Владельца оборудования будут судить
В Узловой рухнула автовышка с рабочими. Владельца оборудования будут судить
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.