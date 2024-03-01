В Туле врачи спасли жизнь пациенту с токсическим синдромом Лайелла

Фото Тульской областной клинической больницы.

В пульмонологическое отделение Тульской областной клинической больницы в тяжелом состоянии поступил 28-летний пациент. У него был острый токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) с поражением глаз.

Синдром Лайелла — острая тяжелая, угрожающая жизни аллергическая реакция, характеризующаяся образованием пузырей практически на всей коже и всех слизистых оболочках, распадом наружного слоя кожи и его отслойкой в сочетании с выраженной интоксикацией и нарушением функции всех органов и систем.

Как сообщается на сайте больницы, с конца декабря 2023 года пациент получал лечение у терапевта в Алексинской РБ по поводу ОРВИ. Несмотря на лечение, состояние мужчины не улучшалось. Перед Новым годом у него появилась сыпь на теле. Терапевт заподозрил корь и отправил пациента в инфекционное отделение.

В этот же день сыпь усилилась и распространилась по телу, появились пузыри с прозрачным содержимым, болезненные при прикосновении, поражение глаз и слизистой оболочки рта, повышение температуры тела до 39 градусов. Мужчину с подозрением на синдром Лайелла перевели в реанимацию сначала алексинской больницы, а потом областной.

Врачи пульмонологического отделения и реаниматологи начали интенсивное лечение и борьбу за жизнь пациента. Через некоторое время его состояние улучшилось. В итоге алексинца выписали.