В Узловой рухнула автовышка с рабочими. Владельца оборудования будут судить

Фото СУ СКР по Тульской области.

Местному жителю предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека.

Происшествие случилось 20 июля 2023 года в Узловском районе. Обвиняемый предоставил рабочим автовышку с неисправным автогидроподъемником. При транспортировке двух работников наверх произошло обрушение креплений автогидроподъемника. Мужчины упали вместе с люлькой автовышки на землю с огромной высоты. От полученных повреждений, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 37-летний мужчина скончался в больнице через несколько дней. Его 59-летний напарник получил тяжкий вред здоровью.

— В ходе расследования уголовного дела была достоверно установлена причастность собственника автовышки и по совместительству гендиректора коммерческой организации, занимающейся арендой строительной техники, к совершенному преступлению. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину в полном объеме, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.