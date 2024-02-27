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По объёму отгруженной промышленной продукции Тульская область вышла на 3 место в ЦФО
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По объёму отгруженной промышленной продукции Тульская область вышла на 3 место в ЦФО

Об этом сообщил зампред правительства Тульской области Григорий Лаврухин на встрече с руководителями региональных деловых объединений.

Мероприятие состоялось  поручению губернатора Алексея Дюмина. Григорий Лаврухин отметил, что предприниматели активно участвуют в жизни региона, и поблагодарил их за большую совместную работу.

 При вашем содействии была создана программа развития Тульской области до 2026 года. Сегодня вы вносите серьёзный вклад в формирование комфортного делового климата в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств, – сказал он.

Благодаря совместной работе власти и бизнеса тульские предприятия смогли быстро к нему адаптироваться. За прошлый год валовой региональный продукт вырос на 4%, объём отгруженной промышленной продукции – на 19%, это третье место в ЦФО.

Для Тульской области 2023 год стал рекордным и в строительной сфере – введено более 1 млн кв. м жилья. Объём инвестиций также увеличился и превысил показатели 2022 года. Регион отмечен как продолжающий активно привлекать инвестиции, реализовывать инвестиционные проекты.

– Всё это – во многом результат нашего тесного системного взаимодействия, постоянной обратной связи с предпринимателями. Вы в курсе самых насущных вопросов, волнующих региональный бизнес. И нам важно знать вашу позицию при оценке актуальных потребностей и запросов предприятий, – отметил Григорий Лаврухин.

На встрече обсудили вопросы возрождения и развития традиций отечественного предпринимательства, оценку условий ведения бизнеса и внедрение регионального инвестиционного стандарта, меры поддержки малого и среднего бизнеса.

– Правительство Тульской области продолжит всесторонне поддерживать региональный бизнес, – подытожил зампред тульского кабмина.

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сегодня, в 21:21 0
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Люди
Григорий Лаврухин
Место
Тульская область
 

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