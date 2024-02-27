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В Донском полицейские нашли «резиновую квартиру»
Фото из архива Myslo

В Донском полицейские нашли «резиновую квартиру»

Хозяйка жилища зарегистрировала у себя 18 мигрантов.

В Тульской области участковые проверяют соблюдение иностранцами миграционного законодательства. Во время одной из проверок выяснилось, что 50-летняя жительница Донского зарегистрировала в своей квартире на ул. Школьная, 18 иностранных граждан, не предоставив им мест для проживания. Женщина призналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Фиктивная постановка на учет наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. От подозреваемой получена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

УМВД России по Тульской области напоминает: несоблюдение порядка постановки на учет граждан Российской Федерации и иностранцев противозаконно и предусматривает административную и уголовную ответственность.

Работа в этом направлении ведётся правоохранителями на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону вызова 102.

 

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Фотограф:
сегодня, в 22:36 0
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Место
Тульская областьДонской
 

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