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На улицах Венева появятся три красочных мурала

На улицах Венева появятся три красочных мурала

Авторы инициативы пока предложили землякам два варианта – «Хоровод» и «Медведь в листьях».

Веневская некоммерческая организация «К-33» проводит голосование по выбору мурала, который появится на одном из домов районного центра уже этой весной в рамках проекта «Рябиновая Русь», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Цель проекта – популяризация русской культуры и традиций. Первый вариант изображения – «Хоровод». Он отображает единство и дружбу русского народа. Второй – «Медведь в листьях», который символизирует природную силу, возрождение и цикличность жизни. Уточняется, что всего муралов будет три.

Проголосовать за понравившийся вариант можно здесь.

 

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