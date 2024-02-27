На улицах Венева появятся три красочных мурала

Веневская некоммерческая организация «К-33» проводит голосование по выбору мурала, который появится на одном из домов районного центра уже этой весной в рамках проекта «Рябиновая Русь», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Цель проекта – популяризация русской культуры и традиций. Первый вариант изображения – «Хоровод». Он отображает единство и дружбу русского народа. Второй – «Медведь в листьях», который символизирует природную силу, возрождение и цикличность жизни. Уточняется, что всего муралов будет три.
Проголосовать за понравившийся вариант можно здесь.