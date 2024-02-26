Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о строительстве социальных объектов

27 февраля в группе администрации Тулы соцсети «ВКонтакте» сити-менеджер Илья Беспалов в прямом эфире расскажет о строительстве социальных объектов.
Начало трансляции в 16.30. Вопросы можно задать по ссылке.
Можно будет задать вопросы.
27 февраля в группе администрации Тулы соцсети «ВКонтакте» сити-менеджер Илья Беспалов в прямом эфире расскажет о строительстве социальных объектов.
Начало трансляции в 16.30. Вопросы можно задать по ссылке.
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