Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о строительстве социальных объектов

Фото Алексея Пирязева.

Можно будет задать вопросы.

27 февраля в группе администрации Тулы соцсети «ВКонтакте» сити-менеджер Илья Беспалов в прямом эфире расскажет о строительстве социальных объектов.

Начало трансляции в 16.30. Вопросы можно задать по ссылке.