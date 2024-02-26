  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о строительстве социальных объектов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о строительстве социальных объектов
Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о строительстве социальных объектов

Можно будет задать вопросы.

27 февраля в группе администрации Тулы соцсети «ВКонтакте» сити-менеджер Илья Беспалов в прямом эфире расскажет о строительстве социальных объектов. 

Начало трансляции в 16.30. Вопросы можно задать по ссылке

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 14:25 +1
Другие статьи по темам
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
прямой эфирстроительство социальных объектов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

К 2026 году к «Семейному банку» подключат миллион российских семей
К 2026 году к «Семейному банку» подключат миллион российских семей
Подробности стрельбы в Алексине: предприниматель ранил участника СВО, который находился в отпуске
Подробности стрельбы в Алексине: предприниматель ранил участника СВО, который находился в отпуске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.