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К 2026 году к «Семейному банку» подключат миллион российских семей

К 2026 году к «Семейному банку» подключат миллион российских семей

Ближайшие три года планируется удвоить число пользователей нового проекта.

Сразу несколько членов семьи смогут воспользоваться расширенными возможностями оплаты Системы быстрых платежей через сервис «Семейный банк». Также к 2026 году ВТБ планирует запустить новое платежное решение, тем самым увеличив число пользователей проекта до миллиона.

— Для нас важно вывести обслуживание на принципиально новый уровень. Развитие технологий и работа с большими данными позволяют уже сейчас тиражировать на всех наших пользователей индивидуальный подход. Банки должны быть доступны не только для отдельного человека, но и для всей его семьи во всех жизненных ситуациях, — отметил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер в рамках «Стратегической недели ВТБ».

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