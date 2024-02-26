К 2026 году к «Семейному банку» подключат миллион российских семей

Сразу несколько членов семьи смогут воспользоваться расширенными возможностями оплаты Системы быстрых платежей через сервис «Семейный банк». Также к 2026 году ВТБ планирует запустить новое платежное решение, тем самым увеличив число пользователей проекта до миллиона.

— Для нас важно вывести обслуживание на принципиально новый уровень. Развитие технологий и работа с большими данными позволяют уже сейчас тиражировать на всех наших пользователей индивидуальный подход. Банки должны быть доступны не только для отдельного человека, но и для всей его семьи во всех жизненных ситуациях, — отметил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер в рамках «Стратегической недели ВТБ».