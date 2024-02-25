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«Академия Михайлова» закрепила успех регулярного чемпионата победой над «Красной Армией»
Фото пресс-службы АКМ.

«Академия Михайлова» закрепила успех регулярного чемпионата победой над «Красной Армией»

Встреча произошла 24 февраля. На эту игру состав был изменён масштабно.

На льду появились Дамир Невретдинов, Владислав Фёдоров, Евгений Бояркин и Данила Семихин. Ворота с первых секунд защищал Кирилл Зарубин.

Как и в первом матче с «армейцами» туляки начали активно. Давили, создавали моменты, но забросить не получилось.

Во втором периоде дела обстояли лучше. Подопечные Ирека Галявиева снова перебросали соперника, и всё не зря. На 31 минуте хоккеисты тульской команды хорошо разыграли комбинацию — Даниил Булыгин отправил шайбу на Данилу Булатова, тот переправил на Павла Нестерова, который замкнул.

За полторы минуты до перерыва «михайловцы» пошли в контратаку и Данила Ткач увеличил преимущество — 2:0.

На последних секундах до перерыва Даниил Булыгин сфолил и получил штраф 5+20. Но и «армейцы» удалились за грубость. Игра продолжилась в формате 4 на 4.

В третьем отрезке встречи страсти накалялись, гости хотели отыграться, а «академики» не давали такой возможности. Но после двух удалений игроков Тулы, «Красная Армия» всё же смогла забросить.

На финальной минуте игры тренерский штаб москвичей снял вратаря, но это не помогло — 2:1 — победа «Академии Михайлова».

Дальше тульскую команду ждут матчи плей-ин. Встречаемся с «Крыльями Советов» 29 февраля в 19.00 в Москве.

Статистика матча

Броски: 60-57; Броски в створ: 36-30; Голы: 2-1; Вбрасывания: 29-28; Блокированные броски: 10-12; Силовые приемы: 8-8; Отборы: 6-8; Потери: 0-1; Перехваты: 5-3; Штраф: 33-10. 

Голы:
1:0 — 30:06 — Павел Нестеров (Даниил Булыгин, Данила Булатов)
2:0 — 38:45 — Данила Ткач (Матвей Брынцев, Семён Фёдоров)
2:1 (бол.) — 45:45 — Максим Великов (Олег Майстренко, Егор Соловьёв)

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Ирек Галявиев, главный тренер:

— Первым и вторым периодом доволен. Про третий отрезок матча с ребятами поговорил по поводу удалений. Эмоции перехлестнули и поэтому получился такой итог. Бригады меньшинства сыграли здорово. Сейчас начнутся стыковые игры плейн-ина и эти моменты для нас - хорошая тренировка. 

Мы идем от игры к игре. Та задачу, которую я ставил, выполнена.
Для меня это определенный этап и итог в жизни, который каждый тренер хочет попробовать. Спасибо за эту возможность, я постарался сделать максимум того, что я мог. Спасибо ребятам за то, что слышали меня, и выполняли мои требования. Я благодарен болельщикам за те эмоции, которые они дарят. Хотелось бы их видеть чаще, и чтобы были полные трибуны. Так как это дает еще больше адреналина во время игры. 

Игра с «крыльями» будет интересная. Мы будем разбирать команду соперника, будем стараться исходить от нашей игры, действий и задач, которые мы ставим.

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Кирилл Зарубин, вратарь: 

— Почему закрепился в «первой молодёжке»? Я просто играл и делал все то, что от меня требовали. Без лишних мыслей, мне главное шайбу поймать. Это и привело к тому, что сейчас имеем.

Хороший второй матч с «Красной Армией». Думал, что будет сложнее, но достаточно игр сыграл и быстро вошел в игру. Все хорошо для нас сложилось.

С «Крыльями Советов» в плей-ин будет такой же матч, как и все другие. Все играют и хотят выиграть, и неважно с кем играть. 

Нужно показывать тот хоккей, который мы показывали на протяжении всего сезона — победный. Главное- выполнять установку.

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