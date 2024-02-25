«Академия Михайлова» закрепила успех регулярного чемпионата победой над «Красной Армией»

Фото пресс-службы АКМ.

На льду появились Дамир Невретдинов, Владислав Фёдоров, Евгений Бояркин и Данила Семихин. Ворота с первых секунд защищал Кирилл Зарубин.

Как и в первом матче с «армейцами» туляки начали активно. Давили, создавали моменты, но забросить не получилось.

Во втором периоде дела обстояли лучше. Подопечные Ирека Галявиева снова перебросали соперника, и всё не зря. На 31 минуте хоккеисты тульской команды хорошо разыграли комбинацию — Даниил Булыгин отправил шайбу на Данилу Булатова, тот переправил на Павла Нестерова, который замкнул.

За полторы минуты до перерыва «михайловцы» пошли в контратаку и Данила Ткач увеличил преимущество — 2:0.

На последних секундах до перерыва Даниил Булыгин сфолил и получил штраф 5+20. Но и «армейцы» удалились за грубость. Игра продолжилась в формате 4 на 4.

В третьем отрезке встречи страсти накалялись, гости хотели отыграться, а «академики» не давали такой возможности. Но после двух удалений игроков Тулы, «Красная Армия» всё же смогла забросить.

На финальной минуте игры тренерский штаб москвичей снял вратаря, но это не помогло — 2:1 — победа «Академии Михайлова».

Дальше тульскую команду ждут матчи плей-ин. Встречаемся с «Крыльями Советов» 29 февраля в 19.00 в Москве.

Статистика матча

Броски: 60-57; Броски в створ: 36-30; Голы: 2-1; Вбрасывания: 29-28; Блокированные броски: 10-12; Силовые приемы: 8-8; Отборы: 6-8; Потери: 0-1; Перехваты: 5-3; Штраф: 33-10.

Голы:

1:0 — 30:06 — Павел Нестеров (Даниил Булыгин, Данила Булатов)

2:0 — 38:45 — Данила Ткач (Матвей Брынцев, Семён Фёдоров)

2:1 (бол.) — 45:45 — Максим Великов (Олег Майстренко, Егор Соловьёв)





Ирек Галявиев, главный тренер:

— Первым и вторым периодом доволен. Про третий отрезок матча с ребятами поговорил по поводу удалений. Эмоции перехлестнули и поэтому получился такой итог. Бригады меньшинства сыграли здорово. Сейчас начнутся стыковые игры плейн-ина и эти моменты для нас - хорошая тренировка.

Мы идем от игры к игре. Та задачу, которую я ставил, выполнена.

Для меня это определенный этап и итог в жизни, который каждый тренер хочет попробовать. Спасибо за эту возможность, я постарался сделать максимум того, что я мог. Спасибо ребятам за то, что слышали меня, и выполняли мои требования. Я благодарен болельщикам за те эмоции, которые они дарят. Хотелось бы их видеть чаще, и чтобы были полные трибуны. Так как это дает еще больше адреналина во время игры.

Игра с «крыльями» будет интересная. Мы будем разбирать команду соперника, будем стараться исходить от нашей игры, действий и задач, которые мы ставим.

Кирилл Зарубин, вратарь:

— Почему закрепился в «первой молодёжке»? Я просто играл и делал все то, что от меня требовали. Без лишних мыслей, мне главное шайбу поймать. Это и привело к тому, что сейчас имеем.

Хороший второй матч с «Красной Армией». Думал, что будет сложнее, но достаточно игр сыграл и быстро вошел в игру. Все хорошо для нас сложилось.

С «Крыльями Советов» в плей-ин будет такой же матч, как и все другие. Все играют и хотят выиграть, и неважно с кем играть.

Нужно показывать тот хоккей, который мы показывали на протяжении всего сезона — победный. Главное- выполнять установку.