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На ближайшие сутки Тула окажется в плену мокрого снега и сильного ветра

На ближайшие сутки Тула окажется в плену мокрого снега и сильного ветра

ГИБДД предупредила туляков об ухудшении погодных условий.

С 21.00 24 февраля и до 21.00 25 февраля на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя, на дорогах – гололедица, порывы ветра до 11 м/с. что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В случае образования наледи на проезжей части Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:

Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13.
Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98.
 

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