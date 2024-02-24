На ближайшие сутки Тула окажется в плену мокрого снега и сильного ветра

С 21.00 24 февраля и до 21.00 25 февраля на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя, на дорогах – гололедица, порывы ветра до 11 м/с. что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В случае образования наледи на проезжей части Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:

Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.

Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13.

Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98.

