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В Тулу прибудет тематический поезд Минобороны РФ
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В Тулу прибудет тематический поезд Минобороны РФ

Поезд «Сила в правде» колесит по России с 23 февраля по 8 мая. Протяженность его маршрута - свыше 34 тысяч км.

26 февраля в Тулу прибудет тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде». Он остановится на Московском вокзале 26 февраля, в понедельник, в 8.12 и простоит там до 12.30.

Поезд составлен из вагонов, посвященных мужеству наших бойцов в годы Великой Отечественной войны участников сегодняшней СВО. Туляки увидят военную технику и документы прошлого и настоящего. Задача мероприятия — сохранение исторической памяти.

Агитационно-пропагандистская акция Минобороны продлится до 8 мая. Поезд проследует через всю территорию РФ и вернется в столицу. Мероприятия пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах России по маршруту следования поезда. 

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