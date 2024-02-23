Как выглядят и сколько стоят самые дорогие коттеджи Тулы: обзор Myslo

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Сегодня мы решили узнать, как выглядят самые дорогие коттеджи Тулы. Нижней планкой в этот раз оказалась сумма в 18 млн рублей — дома, которые стоят дороже и соответствуют нашим базовым критериям (продажа от собственника и отсутствие проблем с документами), можно пересчитать по пальцам. Смотрим!

Минимальную сумму просят за двухэтажный коттедж на ул. Красина. За 18850000 рублей покупатель получит 5 комнат общей площадью 170 кв. м. и 4 сотки земли. В доме сделан современный ремонт, все коммуникации централизованные, установлен двухконтурный котел.

Из дополнительных удобств — тёплый пол, кондиционеры, два санузла, выложенные итальянской плиткой. Вся мебель и техника останутся новому владельцу. Рядом с домом предусмотрены два парковочных места.

В д. Старое Басово тоже продаётся двухэтажный пятикомнатный дом на 162 «квадрата». На 1 этаже — просторная кухня-гостиная с выходом на веранду, душевая и бойлерная. 2 этаж — 4 спальни, ванная комната, гардеробная. Есть отапливаемый гараж и подвал под ним, а также уличный навес для машины.

Вот что пишет продавец: «Дом строили для себя в 2014 году. Не спешили, выжидали усадку после каждого этапа. Стены внутри отделаны стеклохолстом. Вентиляция продумана, есть выход каминной трубы. На территории — ландшафтный дизайн, растут розы, плодовые деревья, малина, ежевика, смородина. Все коммуникации центральные, до остановки автобуса 2 минуты пешком». Цена — 23 млн рублей.

На ул. Нестерова предлагается к продаже дом площадью 300 кв. м. Остальные характеристики выглядят так: три этажа, 5 комнат, участок 6 соток. Внутри — 2 санузла, все центральные коммуникации, проводной интернет. Есть теплый гараж на две машины, 3 парковочных места перед домом и подвал.

По словам продавца, сделан качественный ремонт, имеются тёплые полы. На территории — сад с плодовыми деревьями. Возможно увеличение земли до 12 соток. Продажа с мебелью оговаривается отдельно. Цена — 25 млн рублей, рассматривается обмен на квартиру в Москве.

Следующий вариант расположен на ул. Радищева. Здесь три этажа, 6 комнат, 375 кв. м., 3 сотки земли. Дом построен в 2012 году На первом этаже — просторная кухня-столовая и гостиная. На втором — гостиная и две спальни. Третий этаж — свободная планировка.

Цокольный — технический с отоплением, комнатой с окном и кондиционером. В доме четыре санузла и отапливаемый гараж. Электричество — 50 кВт, газ, вода, центральная канализация. Удачное расположение позволяет перестроить дом под арендный бизнес или гостиницу. Цена — 38 млн рублей.

Самый отдалённый и самый дорогой вариант сегодняшней подборки — 300-метровый пятикомнатный коттедж в д. Петрово. Два этажа, огромный участок почти на 30 соток. Шикарный дом в современном архитектурном стиле. Отделка выполнена из натуральных итальянских материалов. На кухне — немецкая бытовая техника и встраиваемый винный шкаф из Австрии. В доме установлена японская сплит-система.

Комментарий продавца: «Высокое качество строительства, строили для себя. Дом — в отличном состоянии. Использовались самые современные технологии. Очень удобная планировка. На участке выполнен ландшафтный дизайн, высажены деревья и кустарники, выстелен газон, вымощены дорожки. Есть отдельный блок для персонала.

На участке есть баня с дорогим ремонтом, бильярдной, террасой с барбекю и гостевой комнатой. Есть отдельно стоящий гараж на две машины. Стоит всё это аж 70 млн рублей.