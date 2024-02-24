Владимир Машков будущим тульским педагогам: «Успех вашего ученика - это невероятное счастье»

Владимир Львович отметил, что очень рад побывать на Родине. Напомнил, что здесь родились его прадед, дед, папа и он сам.

- Тульская земля удивительная. Связана с именами Демидова, Поленова, Толстого и многих других выдающихся людей. Земля очень богатая. И вы - интересные люди, будущие педагоги. Это невероятно сложная деятельность, когда важно делиться знаниями и опытом, вдохновлять, верить в своих учеников. Учитель только открывает для ученика дверь в жизнь, дальше он должен войти туда сам. Ваша миссия важна, тем более сейчас, когда весь западный мир хочет отменить нашу культуру.

Владимир Машков отметил, что хорошего педагога отличает умение живо и артистично доносить информацию, увлеченность своей тематикой, внимательность и наблюдательность.

Со студентами Владимир Львович говорил об эмоциях, чувствах, способности их различать и понимать:

- От эмоционального интеллекта зависит 70% успеха человека. Важно распознавать свои и чужие эмоции и, опираясь на них, правильно принимать решения.

Студенты интересовались у Владимира Машкова его отношением к современным прочтениям классики в театре, спрашивали, какие его любимые фильмы с его же участием, как быстро перевоплотиться в роль, как изменился процесс съемок фильмов с середины 80-х годов, когда он начинал карьеру киноактера, задействован ли в создании кино искусственный интеллект, какие эмоции вызвало известие о номинации на премию «Оскар» фильма «Вор».

- Будучи артистом, я вижу кино по-другому, не так, как зрители, - отметил Машков. - Ведь, находясь на съемочной площадке, я вижу, что происходит за кадром, кто там стоит, какая температура воздуха и погодные условия в дни съемок. И могу сказать, что были случаи, когда был в ужасе от собственной работы, а зритель, напротив, высоко оценивал картину. Что бы я ни делал, в момент съемок я делал на максимуме, всё, что мог. А дальше решает зритель».

Говоря о перевоплощении, Владимир Львович сказал, что это - высшая цель артиста. И это путь, который артист проходит в театре вместе со зрителем, а в кино вместе с режиссёром. И задача – «вселить» в себя другого человека, с другими эмоциями, чувствами, а после – успешно «выселить» из себя персонажа, что зачастую бывает не так просто.

Завершая встречу, Владимир Львович пожелал студентам оставаться заинтересованными тем, что они делают, жить интенсивно и полно: «И тогда и вам, и окружающим людям будет хорошо».

После творческой встречи со студентами Владимир Машков осмотрел экспозицию выставки «Обыкновенный нацизм», посвященную, в том числе, событиям на Донбассе 2014-2023 годов и большой работе по восстановлению мирной жизни на освобожденных территориях, и оставил запись в книге отзывов выставки.