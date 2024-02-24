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Владимир Машков будущим тульским педагогам: «Успех вашего ученика - это невероятное счастье»

Владимир Машков будущим тульским педагогам: «Успех вашего ученика - это невероятное счастье»

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков принял встретился со студентами ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Владимир Львович отметил, что очень рад побывать на Родине. Напомнил, что здесь родились его прадед, дед, папа и он сам. 

- Тульская земля удивительная. Связана с именами Демидова, Поленова, Толстого и многих других выдающихся людей. Земля очень богатая. И вы - интересные люди, будущие педагоги. Это невероятно сложная деятельность, когда важно делиться знаниями и опытом, вдохновлять, верить в своих учеников. Учитель только открывает для ученика дверь в жизнь, дальше он должен войти туда сам. Ваша миссия важна, тем более сейчас, когда весь западный мир хочет отменить нашу культуру.

Владимир Машков отметил, что хорошего педагога отличает умение живо и артистично доносить информацию, увлеченность своей тематикой, внимательность и наблюдательность. 

Со студентами Владимир Львович говорил об эмоциях, чувствах, способности их различать и понимать: 

От эмоционального интеллекта зависит 70% успеха человека. Важно распознавать свои и чужие эмоции и, опираясь на них, правильно принимать решения.

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Студенты интересовались у Владимира Машкова его отношением к современным прочтениям классики в театре, спрашивали, какие его любимые фильмы с его же участием, как быстро перевоплотиться в роль, как изменился процесс съемок фильмов с середины 80-х годов, когда он начинал карьеру киноактера, задействован ли в создании кино искусственный интеллект, какие эмоции вызвало известие о номинации на премию «Оскар» фильма «Вор». 

- Будучи артистом, я вижу кино по-другому, не так, как зрители, - отметил Машков. - Ведь, находясь на съемочной площадке, я вижу, что происходит за кадром, кто там стоит, какая температура воздуха и погодные условия в дни съемок. И могу сказать, что были случаи, когда был в ужасе от собственной работы, а зритель, напротив, высоко оценивал картину. Что бы я ни делал, в момент съемок я делал на максимуме, всё, что мог. А дальше решает зритель».

Говоря о перевоплощении, Владимир Львович сказал, что это - высшая цель артиста. И это путь, который артист проходит в театре вместе со зрителем, а в кино вместе с режиссёром. И задача  «вселить» в себя другого человека, с другими эмоциями, чувствами, а после – успешно «выселить» из себя персонажа, что зачастую бывает не так просто. 

Завершая встречу, Владимир Львович пожелал студентам оставаться заинтересованными тем, что они делают, жить интенсивно и полно: «И тогда и вам, и окружающим людям будет хорошо».

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После творческой встречи со студентами Владимир Машков осмотрел экспозицию выставки «Обыкновенный нацизм», посвященную, в том числе, событиям на Донбассе 2014-2023 годов и большой работе по восстановлению мирной жизни на освобожденных территориях, и оставил запись в книге отзывов выставки.

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