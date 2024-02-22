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Как будут работать тульские больницы в праздничные выходные
Фото Алексея Пирязева.

Как будут работать тульские больницы в праздничные выходные

Минздрав опубликовал график работы медучреждений.

Поликлиники

23 и 25 февраля с 9.00 до 15.00, 24 февраля с 9.00 до 18.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайской, д. 13, горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники 23–25 февраля с 9.00 до 15.00 будет оказываться стоматологическая помощь в неотложной форме. После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу: Тимирязева, 97-б.

Горячая линия минздрава и контактные центры поликлиник

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центр записи на прием к врачу (телефоны 8 800 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) и контактные центры поликлиник принимают звонки 23–25 февраля с 9.00 до 18.00. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Уточнить режим работы в праздничные дни можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов учреждений можно найти на сайте минздрава в разделе «Сервисы».

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