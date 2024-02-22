Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В мероприятии также приняли участие военнослужащие, представители силовых ведомств, регионального правительства и др.

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, губернатор Алексей Дюмин принял участие в церемонии возложения гирлянд и цветов к Вечному огню Мемориального комплекса «Героическим защитникам Тулы в 1941 году», стелам городов-героев и памятнику «Солдат и рабочий» на площади Победы.

В мероприятии также приняли участие военнослужащие, представители силовых ведомств, регионального правительства, Тульской областной Думы, администрации Тулы, суворовцы, кадеты и др.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.