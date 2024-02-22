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Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле

В мероприятии также приняли участие военнослужащие, представители силовых ведомств, регионального правительства и др.

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, губернатор Алексей Дюмин принял участие в церемонии возложения гирлянд и цветов к Вечному огню Мемориального комплекса «Героическим защитникам Тулы в 1941 году», стелам городов-героев и памятнику «Солдат и рабочий» на площади Победы.

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В мероприятии также приняли участие военнослужащие, представители силовых ведомств, регионального правительства, Тульской областной Думы, администрации Тулы, суворовцы, кадеты и др.

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Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

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