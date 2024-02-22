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«Часами не можем уехать!»: жители ЖК «Новая Тула» пожаловались на проблемы с общественным транспортом
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«Часами не можем уехать!»: жители ЖК «Новая Тула» пожаловались на проблемы с общественным транспортом

В редакцию Myslo пришло сразу несколько обращений от жильцов.

Тулячка Ирина рассказала:

— У нас проблема в следующем: с конца января отменили автобус № 39А, который связывал наш ЖК «Новая Тула» с цивилизованным миром. Поставили маршрут № 10 и 6, который не заезжает в ЖК, но связывает онкологический центр с городом. Вместе с тем количества автобусов маршрута № 6 не хватает для такого потока людей. Люди вынуждены стоять по 1-1,5 часа на остановке в ожидании автобуса. Транспорт не оснащен площадками для колясок или инвалидных кресел (хотя вдруг кому из онкологического центра это необходимо). 

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Мы, жители ЖК «Новая Тула», не можем полноценно пользоваться маршрутом № 6, т. к. он всегда забит, люди стоят на ступеньках автобуса, двери с трудом закрываются! Чтобы пройти на остановку, которая на Калужском шоссе напротив Metro, нам необходимо перебежать через скоростную трассу, часто там не работают светофор и кнопка принудительного пешеходного перехода.

Тропинки к остановкам на трассе не посыпаны и не прочищены. Протоптаны нами лично. С коляской или санками пройти невозможно. 

Детей отправлять в школу одних уже небезопасно, часто они не могут влезть в автобус и часами ждут следующего.

Маршрут №10 не заезжает на проспект Ленина, где находятся наши сады и школы.

Нам не строят магазины, аптеки и прочее необходимое. Нам отказали в нормальном пешеходном переходе, а теперь еще и лишили транспорта и возможности доехать до сада школы и прочего.

По словам еще одного жителя, маршрутки перестали ходить регулярно, расписание не соблюдается.

— «Новую Тулу» маршрутки часто просто проезжают мимо. Наш ЖК молодой, стройка идет медленно, развития никакого нет, а теперь и с доступностью транспорта проблемы.

В администрации Тулы на обращение жильцов ответили, что действительно указанные автобусы работают не в полном объеме. Так, за январь маршрут № 39А выполнил 65,5% запланированных рейсов, а № 6 — 57,9%. Но причину не называют. Подробнее — в ответе:

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Жители «Новой Тулы» надеются, что власти всё же помогут им решить эту проблему.

— Просим осветить данную новость и помочь нам в решении вопроса, может, с помощью вас мы будем услышаны, — написали нам жильцы.

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