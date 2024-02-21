Какие дома Тулы будут обесточены 22 февраля

Публикуем список адресов:
- ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
- ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
- ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в,
- ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33,
- ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.),
- ул. Болдина, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 42, 44, 58, 58-а,
- ул. Лермонтова, 29, 32,
- ул. Московская, 26, 28,
- ул. 1-я Трубная, 12-20 (чётн.),
- ул. Болдина, 32-44 (чётн.), 47-а, 50,
- ул. Самокатная, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- ул. Лермонтова, 15-27 (нечётн.), 22-32 (чётн.), 15-а, 18-а,
- ул. Лучевая, 5,
- ул. Серебровская, 16-а, 59,
- ул. 2-я трубная, 20,
- ул. Самокатная, 4, 7-а, 7-б, 12,
- ул. 2-я Трубная, 18, 20, 24,
- ул. 1-я трубная, 1, 16,
- ул. Болдина, 47-а, 50,
- ул. Короленко, 22,
- ул. Лермонтова, 24, 36, 38,
- п. Трудовой, 31-44, 56-66, 44-в, 49, 50-а, 51, 58-а, 71, 136.