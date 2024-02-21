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Какие дома Тулы будут обесточены 22 февраля

Какие дома Тулы будут обесточены 22 февраля

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
  • ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
  • ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в,
  • ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33,
  • ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.),
  • ул. Болдина, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 42, 44, 58, 58-а,
  • ул. Лермонтова, 29, 32,
  • ул. Московская, 26, 28,
  • ул. 1-я Трубная, 12-20 (чётн.),
  • ул. Болдина, 32-44 (чётн.), 47-а, 50,
  • ул. Самокатная, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • ул. Лермонтова, 15-27 (нечётн.), 22-32 (чётн.), 15-а, 18-а,
  • ул. Лучевая, 5,
  • ул. Серебровская, 16-а, 59,
  • ул. 2-я трубная, 20,
  • ул. Самокатная, 4, 7-а, 7-б, 12,
  • ул. 2-я Трубная, 18, 20, 24,
  • ул. 1-я трубная, 1, 16,
  • ул. Болдина, 47-а, 50,
  • ул. Короленко, 22,
  • ул. Лермонтова, 24, 36, 38,
  • п. Трудовой, 31-44, 56-66, 44-в, 49, 50-а, 51, 58-а, 71, 136.

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