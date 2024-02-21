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Тульские гаишники подвели итоги рейда «Грузовик»
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Тульские гаишники подвели итоги рейда «Грузовик»

За неделю инспекторы выявили 325 нарушений ПДД, допущенных водителями большегрузов.

С 12 по 18 февраля в Тульской области проходил рейд «Грузовик» – госавтоинспекторы проверяли соблюдение законодательства при перевозках грузов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, наличие необходимых документов  и техническое состояние грузовых машин.

По итогам рейда было составлено 325 административных протоколов. Самые типичные нарушения выглядят так:

  • Управление неисправным транспортным средством – 22 протокола,
  • Отсутствие диагностических карт – 59 протоколов,
  • Нарушение правил перевозки грузов – 3 протокола,
  • Отсутствие тахографа, нарушение режима труда и отдыха – 66 протоколов.

Полицейские напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения требований ПДД и обеспечения технической исправности автомобилей.

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