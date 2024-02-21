Тульские гаишники подвели итоги рейда «Грузовик»

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

С 12 по 18 февраля в Тульской области проходил рейд «Грузовик» – госавтоинспекторы проверяли соблюдение законодательства при перевозках грузов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, наличие необходимых документов и техническое состояние грузовых машин.

По итогам рейда было составлено 325 административных протоколов. Самые типичные нарушения выглядят так:

Управление неисправным транспортным средством – 22 протокола,

Отсутствие диагностических карт – 59 протоколов,

Нарушение правил перевозки грузов – 3 протокола,

Отсутствие тахографа, нарушение режима труда и отдыха – 66 протоколов.

Полицейские напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения требований ПДД и обеспечения технической исправности автомобилей.