  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Приставы помогли жителю Тульской области получить от работодателя 636 тысяч рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Приставы помогли жителю Тульской области получить от работодателя 636 тысяч рублей
Фото из архива Myslo

Приставы помогли жителю Тульской области получить от работодателя 636 тысяч рублей

В эту сумму вошёл долг по зарплате, расходы на лечение и различные компенсационные выплаты.

Житель Тульской области в судебном порядке установил факт трудовых отношений с работодателем и добился признания задолженности по зарплате, расходов на лечение и различных компенсаций на 636 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Ефремовского и Каменского районов. Руководство транспортной компании, в которой работал  истец, знало о возбуждении исполнительного производства, но расставаться с деньгами не спешило

Приставам пришлось наложить взыскание на средства, находящиеся на банковском счете юридического лица. Благодаря этому нарушенные права бывшего работника организации были восстановлены.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 22:30 0
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыдолг по зарплатеисполнительное производствоарест счёта
Место
Тульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 22 февраля
Какие дома Тулы будут обесточены 22 февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.