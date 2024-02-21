Приставы помогли жителю Тульской области получить от работодателя 636 тысяч рублей

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В эту сумму вошёл долг по зарплате, расходы на лечение и различные компенсационные выплаты.

Житель Тульской области в судебном порядке установил факт трудовых отношений с работодателем и добился признания задолженности по зарплате, расходов на лечение и различных компенсаций на 636 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Ефремовского и Каменского районов. Руководство транспортной компании, в которой работал истец, знало о возбуждении исполнительного производства, но расставаться с деньгами не спешило

Приставам пришлось наложить взыскание на средства, находящиеся на банковском счете юридического лица. Благодаря этому нарушенные права бывшего работника организации были восстановлены.