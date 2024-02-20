27 декабря 2023 Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Узловой

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В рамках развития сети Альфа-Банк открывает офисы в формате phygital* в новых городах.

Новый офис в Узловой расположен в исторической части города по адресу: ул. Трегубова, 40. Офис не похож на классическое отделение банка и его пространство организовано в свободной планировке, которое напоминает больше коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками.

Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также вы не увидите рекламных плакатов и листовок. О том, что это Альфа-Банк напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников. Современный офис буквально наполнен светом и воздухом, а профессиональные сотрудники готовы решить любые финансовые вопросы.

«Наш регион является одним из лидеров в стране по росту экономического развития, и мы обязаны обеспечивать этому всестороннюю поддержку. Именно поэтому, открытие офиса Альфа-Банка стало долгожданным событием в городе Узловая.

Еще недавно для решения сложных вопросов нашим клиентам приходилось приезжать в наш офис в Тулу, а теперь мы ждем всех в новом современном пространстве, в котором органично совмещаются передовые цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Для жителей Узловой теперь доступны самые популярные наши продукты – бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей гибкие тарифы и кредитные предложения», - рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в г. Туле Алексей Себякин.

Phygital офис Альфа-Банка в Узловой расположен по адресу: ул. Трегубова, 40. Время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00, сб. — вс.: выходной.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971 Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.