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ФАС заинтересовалось ценами на «Яндекс.Такси»

ФАС заинтересовалось ценами на «Яндекс.Такси»

В 2023 году пользователи приложения направили более 300 жалоб.

Антимонопольная служба ожидает пояснений по формированию цен на поездки, а также блокировки пассажиров и водителей от «Яндекс.Такси». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зам. руководителя ФАС России Петра Иванова.

С его слов на «Яндекс.Такси» в прошлом году поступило около 300 жалоб.

— Мы указали, что плата (комиссия и иные платежи), взимаемая с перевозчиков (около 28%), должна быть снижена до конкурентного уровня, так как сегодня она слишком высока. До настоящего времени агрегатор не исполнил требование ФАС России. Алгоритм ценообразования услуг такси также не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс.Такси». Однако до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования, — отметил Петр Иванов.

Также его спросили об установлении максимального порога роста цен на такси. Он ответил, что если установить максимальное значение на услугу, то может получиться ситуация, при которой «такая услуга просто не будет предоставлена».

— Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно. И в этом случае мы окажемся без такси за любые деньги, если будет экстремальная ситуация для поездки в больницу или аэропорт.

В интервью спикер отметил, что ФАС направил письмо «Яндекс GO» касательно блокировки водителей и пассажиров. Антимонопольная служба требует, чтобы нарушения и соразмерные им меры ответственности были уточнены в документах «Яндекса». Однако требования ФАС по установлению исчерпывающего перечня оснований для блокировки и соразмерности блокировок до настоящего времени в полном объеме не исполнены.

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сегодня, в 10:58 +1
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