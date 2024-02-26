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АКМ победил «Торос» во втором матче 1/8 плей-офф Кубка Петрова
Фото пресс-службы АКМ.

АКМ победил «Торос» во втором матче 1/8 плей-офф Кубка Петрова

Туляки добыли волевую победу — 2:1.

АКМ сыграл ответный матч в Туле против «Тороса» из Нефтекамска. Напомним, первая игра завершилась со счетом 6:2 в пользу тульской команды.

Второй матч также выиграли туляки. Итог — 2:1, голы у АКМ забивали Виталий Каменев и Максим Казаков.

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Общий счет в серии — 2:0, следующие поединки пройдут в Нефтекамске. 

Главный тренер АКМ Сергей Решетников:

— Хорошая мужская игра с обилием удалений, драк. Ребята красавцы. Предупреждали, что такие матчи будут. Забросили две шайбы в большинстве, наказали соперника за нарушения. 

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