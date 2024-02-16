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В Тульской области более 60 детей-сирот получили ключи от новых квартир

В Тульской области более 60 детей-сирот получили ключи от новых квартир

Жилье предоставляется по договору специализированного найма. По его условиям через 5 лет человек может получить недвижимость в собственность.

Заместитель министра труда и социальной защиты — директор департамента по вопросам семьи и демографии Тульской области Наталия Зыкова вручила 20 детям-сиротам ключи от квартир в Туле и Богородицке. Ранее жилье получили еще 42 человека. 

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— При поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе действует комплекс мер поддержки семей, в том числе детей-сирот. 2024 год объявлен Годом семьи. Пусть сегодняшнее событие станет для наших новоселов счастливым началом семейной жизни, — сказала Наталия Зыкова.

В прошлом году квартиры получили 317 детей-сирот, в 2024-м за счет средств регионального бюджета обеспечат жильем 297 детей-сирот.

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Квартиры детям-сиротам приобретает региональный минстрой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

— Это квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке, в благоустроенных микрорайонах с развитой социальной инфраструктурой. Все квартиры передаются с чистовой отделкой, — сказал зам. министра строительства Тульской области, директор департамента жилищной политики Сергей Шумейко.

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В министерстве труда работает горячая линия 129, где можно получить подробную консультацию о региональных мерах социальной поддержки для граждан всех категорий.

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