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Главный синоптик страны назвал нынешнюю зиму ненормальной
Фото Алексея Пирязева

Главный синоптик страны назвал нынешнюю зиму ненормальной

По его словам, такой высокой плотности снега не было несколько десятилетий.

Частые оттепели продолжают сменяться аномальными морозами. Это говорит о том, что погоду нынешней зимой сложно назвать нормальной. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости

— Неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату, — отметил Роман Вильфанд.

По его словам, нынешняя зима очень снежная.

— Метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий, — отметил Роман Вильфанд.

 

 

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сегодня, в 09:26 +5
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