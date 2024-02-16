Главный синоптик страны назвал нынешнюю зиму ненормальной

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По его словам, такой высокой плотности снега не было несколько десятилетий.

Частые оттепели продолжают сменяться аномальными морозами. Это говорит о том, что погоду нынешней зимой сложно назвать нормальной. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости.

— Неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату, — отметил Роман Вильфанд.

По его словам, нынешняя зима очень снежная.

— Метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий, — отметил Роман Вильфанд.