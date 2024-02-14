В Ефремове из-за ледяного дождя сельские школы отправили на дистант

В Ефремове возобновилось курсирование пассажирских автобусов в деревни согласно обычному расписанию. Об этом Myslo сообщил глава МО Ефремов Сергей Балтабаев.

Рано утром 14 февраля движение школьных и пассажирских автобусов из сел и деревень приостановили из-за погодных условий.

— С 5 утра и до сих пор в Ефремове идет ледяной дождь. На дорогах в городе произошел коллапс, в селах они тоже очень скользкие. Я принял решение не пускать школьные автобусы, которые привозят детей из деревень в город. Сегодня сельские школьники учатся дистанционно. Автобусы на предприятия и по основным маршрутам курсировали и продолжают следовать по расписанию. Все люди попали на работу, — отметил Сергей Балтабаев.

Утренняя отмена транспорта связана с тем, что дороги в некоторых населенных пунктах оставались скользкими. Сейчас их обработали. По словам главы муниципалитета, спецтехника работала всю ночь, ликвидируя последствия гололеда. Дороги и тротуары продолжают посыпать песко-соляной смесью.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах МО Ефремов из-за погодных условий произошли отключения электричества. Сотрудники Россетей ликвидируют последствия.