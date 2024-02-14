В Туле стартовало первенство города по флорболу

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В турнире участвует более 1200 человек.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Оружейник» стартовало первенство Тулы по флорболу. В соревнованиях принимают участие 180 флорбольных команд в трёх возрастных категориях — старших, средних и младших (2009-2010, 2011-2012 и 2013–2014 годов рождения соответственно). Общее количество юных спортсменов — более 1200 человек.

Перед стартом первенства города в каждой школе были организованы внутришкольные соревнования, в которых участвовало 305 команд — более 4000 детей. Тренировки по флорболу проводятся в 43 тульских центрах образования.

Городские соревнования пройдут до конца апреля. Лучшие команды будут состязаться в первенстве Тульской области.

Организаторы мероприятия — Федерация флорбола Тульской области, управление образования и управление физической культуры и спорта администрации Тулы.