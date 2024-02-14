«Россети» ввели новый высокоавтоматизированный питающий центр в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Подстанция обеспечит электроэнергией большой жилой комплекс, а также будущие школы и детские сады.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин ввели в работу подстанцию 110 кВ «Красные ворота», которая обеспечит электроэнергией новый жилой микрорайон в Туле, как сообщает телеграм-канал «Информбюро».

В торжественной церемонии также принял участие генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

Мощность центра питания составляет 50 МВА. Энергообъект оснащен современным оборудованием российского производства, обеспечен интеллектуальными системами управления. Его работа может полностью контролироваться удаленно — без присутствия персонала на площадке.

Подстанция 110 кВ «Красные ворота» обеспечит электроснабжение строящегося комплекса, где будут жить почти 20 тыс. человек. Также от нее будут запитаны объекты социальной инфраструктуры, включая два детских сада, две школы, торговый центр.

Эта подстанция — один из самых масштабных энергетических объектов, введенных в эксплуатацию в Тульской области за последние 13 лет. А также это первый объект, построенный в регионе в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Его общая стоимость превысила 1 млрд рублей.

Алексей Дюмин отметил, что в последние годы Тула активно развивается, строятся социальные объекты, появляются новые жилые микрорайоны. Прошлый год стал рекордным для региона по вводу жилья.

— Новый питающий центр позволит создать хороший задел на будущее. Даст импульс развитию жилищного строительства, созданию объектов социальной инфраструктуры и новых производств, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил компанию «Россети» и ее руководство за большую системную работу, которая позволит обеспечивать стабильность энергоснабжения в Тульской области. А также — за помощь в развитии регионов России, включая новые территории.

— Тульская область динамично развивается, входит в число лидеров национального рейтинга качества жизни. Надежный сетевой комплекс — базовое условие для реализации всех намеченных планов. С 2020 года Группа «Россети» инвестировала в регион почти 15 млрд рублей. Подстанция «Красные ворота» — часть большой работы, которую мы проводим. Также реализуем проекты, которые ориентированы на рост промышленности и сельского хозяйства, создание центров высокотехнологичной медицины и спортивных объектов. Уверен, все они принесут результат, — подчеркнул Андрей Рюмин.



— Запуск новой подстанции– еще один значительный и важный шаг в развитии электросетевой инфраструктуры Тульской области. При постоянном взаимодействии с руководством региона мы наращиваем мощности энергетического комплекса и создаем тем самым надежную платформу для социально-экономического роста территорий. Нашими приоритетами при этом остаются безусловное повышение надежности, качества и безопасности электроснабжения, а также удовлетворение спроса, который формируют наши потребители, — отметил Игорь Маковский.

Также Алексей Дюмин, Андрей Рюмин и Игорь Маковский возложили цветы на мемориальном комплексе «Памяти героев-энергетиков».