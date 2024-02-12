В новом Тульском онкоцентре впервые прошел день открытых дверей

Фото минздрава Тульской области.

В ходе диагностики врачи выявили у девяти пациентов подозрения на онкопатологию.

Порядка 180 жителей Тульской области посетили новый онкоцентр в день открытых дверей. Пациенты бесплатно получили консультацию врачей-онкологов, прошли низкодозную компьютерную томографию легких. Женщины выполнили маммографию или УЗИ молочных желез, сдали анализ для диагностики предраковых состояний репродуктивной системы. Мужчины сдали кровь на простатспецифический антиген — маркер рака предстательной железы.

Как сообщает минздрав Тульской области, в ходе диагностики врачи выявили у 9 пациентов подозрения на онкопатологию. Они направлены на дополнительные обследования.

Сориентироваться в новом корпусе и быстро найти нужный кабинет пациентам помогали студенты медколледжа. А представители Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» рассказали женщинам о важности самообследования и профилактики рака молочной железы.

— Каждый месяц жители области могут без направления пройти обследования и получить консультацию врача-онколога. Сегодня многие пришли на онкоскрининг целыми семьями. Это значит, что наши жители заботятся о своем здоровье. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» мы выполняем все исследования на высокоточном современном оборудовании, что особенно важно для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях, — сказала заместитель главного врача по поликлинической работе Елена Разинькова.