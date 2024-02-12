«Академия Михайлова» снова разгромила «Капитан»

Фото пресс-службы «Академии Михайлова»

10 февраля «Академия Михайлова» сыграла последний матч в этом сезоне со ступинским «Капитаном».

Счёт встречи открыли туляки: на первой минуте игры соперник получил удаление за подножку, и подопечные Ирека Галявиева реализовали численное преимущество. Илья Клиновский отдал передачу на Данилу Ткача, который мощным броском отправил шайбу в ворота.

Под перерыв «Капитан» снова удалился, и «академики» имели возможность начать второй период в большинстве. К слову, им хватило 59 секунд от старта второго отрезка времени, чтобы увеличить счёт на табло, — отличился Илья Ефимов.

Несмотря на то, что ступинцы всего два раза бросили по воротам Кирилла Зарубина, одна шайба всё же влетела.

На третью двадцатиминутку «Академия Михайлова» была ещё больше замотивирована. «Михайловцы» и до этого давили и перебрасывали оппонента, но в третьем периоде реализовали свои моменты трижды. Сначала Данила Ткач оформил дубль в игре. Затем Даниил Молодцов вовремя подхватил шайбу и забросил её в верхний угол, а финальную точку поставил капитан команды — Климентий Шиндяев.

За четыре секунды до окончания матча Павел Нестеров был наказан за сдвиг ворот, и тульской команде назначили штрафной бросок. Кирилл Зарубин не дал сопернику шанса реализовать момент.

5:1 — победа туляков.

Главный тренер «Академии Михайлова» Ирек Галявиев подвёл итоги встреч с «Капитаном».

— Хорошая игра была, понравилось движение команды, но реализация идет у нас не сразу, будем акцентировать внимание на это при подготовке.

Хорошая получилась серия с «Капитаном», реализовали свои моменты и правильно сыграли в своей зоне, не дав шансов сопернику.

Дальше матчи со «Спартаком». Понимаем, что хорошая команда и хорошая проверка для нас, поэтому будем разбирать их и готовиться к хорошему сопернику.

Спасибо большое болельщикам! Очень приятно их видеть и слышать на трибуне. Хочется их за это поблагодарить и пригласить еще больше фанатов на наши домашние игры!

Следующая игра у «Академии Михайлова» пройдёт на домашнем льду 13 февраля против «Спартака» в 19.00.